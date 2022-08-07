В сентябре сборная Украины сыграет три заключительных игры в групповом раунде Лиги наций.

C 21 по 29 сентября национальная сборная Украины проведет два матча против Шотландии и один с командой Армении в группе B1 Лиги наций УЕФА.

Как сообщает KDK, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бесплатно передал Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на телетрансляцию сентябрьских матчей национальной сборной Украины в Лиге наций.

Вероятно, их получит один из национальных каналов. Скорее всего, это будет Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспільне").

Кроме того, возможна передача прав марафону Единых новостей, но сейчас конкретики по этому вопросу нет.

Напомним, в последние годы права на показ матчей национальной сборной Украины принадлежали "Медиа Группе Украина". Матчи транслировали на каналах "Футбол 1/2/3" и "Украина". 11 июля бизнесмен Ринат Ахметов объявил о выходе группы SCM из медиабизнеса и эти каналы прекратили вещание.

Сборная Украины сыграла в нынешнем сезоне Лиги наций три поединка. Подопечные Александра Петракова обыграли на выезде Ирландию (0:1), разгромили в номинально домашнем матче Армению (3:0) и сыграли вничью ответный матч против Ирландии (1:1).

После четырех туров Украина занимает первое место в группе B1, набрав семь очков.

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