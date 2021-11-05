Автором лучшего мяча тура стал футболист "Фенербахче".

УЕФА назвал лучший гол по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Лучшим признан мяч в исполнении немецкого нападающего турецкого "Фенербахче" Мергима Бериши.

В матче против бельгийского "Антверпена" Бериша на 29-й минуте отправил мяч в сетку эффектным ударом "боковыми ножницами", завершив классную комбинацию своей команды.

Своим голом форвард довел счет до разгромного ("Фенербахче" победил - 3:0).

Гол Бериши - на видео на 02:35.

На звание автора лучшего гола недели также претендовали Софьян Фегули ("Галатасарай"), Мирто Узуни (Ференцварош") и Саид Бенрахма ("Вест Хэм").

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Антон Дударь