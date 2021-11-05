Лига Европы: результаты всех матчей 4 ноября (видео)

"Наполи", "Лион" и "Фенербахче" разгромили своих соперников в 4-м туре.

В четверг, 4 ноября, в рамках группового раунда Лиги Европы были сыграны поединки четвертого тура. Лондонский "Вест Хэм" лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко сыграл в гостях вничью с бельгийским "Генком". Украинский форвард этот матч пропускал из-за травмы. Хавбек сборной Украины Игорь Харатин в матче "Легии" против "Наполи" не появился, просидев всю игру на скамейке для запасных. Результаты матчей Группа A "Брондбю" - "Рейнджерс" - 1:1 "Лион" - "Спарта" Прага - 3:0 Положение команд: "Лион" - 12 очков, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2 Группа B "Реал Сосьедад" - "Штурм Грац" - 1:1 "Монако" - ПСВ - 0:0 Положение команд: "Монако" - 8 очков, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм Грац" - 1 Группа C "Легия" - "Наполи" - 1:4 "Лестер" - "Спартак" (Москва) - 1:1 Положение команд: "Наполи" - 7, "Легия" - 6 очков, "Лестер" - 5, "Спартак" - 4 Группа D "Антверпен" - "Фенербахче" - 0:3 "Олимпиакос" - "Айнтрахт" - 1:2 Положение команд: "Айнтрахт" - 10 очков, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1 Группа E "Галатасарай" - "Локомотив" (Москва) - 1:1 "Марсель" - "Лацио" - 2:2 Положение команд: "Галатасарай" - 8 очков, "Лацио" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2 Группа F "Брага" - "Лудогорец" - 4:2 "Црвена Звезда" - "Мидтьюлланн" - 0:1 Положение команд: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7 очков, "Мидтьюлланн" - 5, "Лудогорец" - 1 Группа G "Ференцварош" - "Селтик" - 2:3 "Байер" - "Бетис" - 4:0 Положение команд: "Байер" - 10 очков, "Бетис" - 7, "Селтик" - 6, "Ференцварош" - 0 Группа Н "Динамо" (Загреб) - "Рапид" - 3:1 "Генк" - "Вест Хэм" - 2:2 Положение команд: "Вест Хэм" - 10 очков, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапид" - 3 Лига Европы 2021-2022: что нужно знать С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом. Автор: Владимир Медяник

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