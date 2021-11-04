Из Лондона пришли плохие новости для наставника сборной Украины.

Сборная Украины может остаться без ключевого футболиста линии атаки перед важнейшим матчем отбора на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" сообщил, что форвард "молотобойцев" Андрей Ярмоленко получил травму на тренировке команды.

"Почему так много изменений по сравнению с последним матчем АПЛ? Можно было и больше, но Влашич и Ярмоленко получили небольшие травмы. Так что против "Генка" мы не смогли воспользоваться ротацией на 100%", - приводит слова Дэвида Мойеса официальный сайт "Вест Хэма" накануне игры Лиги Европы против "Генка".

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Петраков раньше обнародовал полный состав на сбор команды в ноябре.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Владимир Медяник