Ошибки украинского защитника Александра Зинченко привели к поражению "Арсенала".

В четверг, 28 декабря, "Арсенал" потерпел сенсационное фиаско в матче с "Вест Хэмом" (0:2) в поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Одним из антигероев этой встречи стал Александр Зинченко. Именно после ошибок украинского защитника "канониры" пропустили оба мяча.

После игры левый защитник "Арсенала" подвергся жесткой критике со стороны болельщиков "канониров" в социальных сетях. Поклонники лондонского клуба страшно недовольны игрой Зинченко и предлагают руководству клуба избавиться от него.

Видео дня

"Уберите Зинченко из моего клуба. Я очень серьезен", - написал пользователь @sakascatIey.

"Если Артета снова выпустит Зинченко... Он не футболист... Он должен играть Мистера Бина", - @Jabes Baesam.

"Отправьте Зинченко обратно в Украину", - @tony .

"Зинченко - игрок со способностями и потенциалом, которые сами по себе могут стоить вам выигранного чемпионата", - пишет @ltarsenal.

"Если бы Тимбер был в форме, у Зинченко было бы ноль выходов в стартовом составе", - написал @samuelJayC.

"Игроки снова подводят нас. Троссард, Зинченко и Мартинелли были ужасны. Очнитесь, второй тайм!", - считает пользователь @MrDtAFC.

"Зинченко не лучше Колашинаца, Тирни, Тавареша. Кронке выбросил деньги на ветер", - @InfoSec Babysitter.

"Зинченко больше не может делать даже то единственное, в чем он был хорош", - заявил @Lhastim3.

"Выпускать Зинченко - преступление. Артета, ты облажался", - @Certified Living Dub.

Британские СМИ также критикуют игру Александра Зинченко. Так, издание Football London оценило игру украинца в этом матче в 5 баллов из 10.

"Очередной провал Зинченко в обороне и на этот раз стоил "Арсеналу" набранных очков. Его ошибка с Габриэлем привела к пропущенному голу. Он неуверенно сыграл в собственной штрафной. Сейчас украинец в плохой форме", - пишет Football London.

Журналист Sky Sports Сэм Блиц отметил ошибки Александра Зинченко в поединке с "молотобойцами", а также вспомнил результативную ошибку украинца в предыдущей игре "канониров" против "Ливерпуля".

"Плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с "Ливерпулем", а затем неубедительные действия во время гола "Вест Хэма". Возможно, пришло время отказаться от украинца, особенно в больших играх", - написал Блиц в отчете об игре "Арсенала" с "Вест Хэмом".

Добавим, что Александр Зинченко отыграл 64 минуты в игре с "Вест Хэмом", после чего его заменил Рисс Нельсон. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6,2 баллов из 10 возможных. Это второй худший показатель среди игроков стартового состава "канониров".

После 19-ти туров "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В активе "канониров" 40 очков.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" сыграет против "Фулхэма".

Вас также могут заинтересовать новости: