"Арсенал" потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ.

В четверг, 28 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Вест Хэм".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась сенсационным поражением "канониров".

Гости открыли счет на 13-й минуте - после грубой ошибки Александра Зинченко гол в ворота "Арсенала" забил Томаш Соучек. В начале второго тайма "молотобойцы" удвоили преимущество. И снова не обошлось без ошибки Зинченко. Константинос Мавропанос выиграл борьбу у украинца после подачи с углового и отправил мяч в сетку ворот.

Видео дня

"Арсенал" - "Вест Хэм" - 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Нелсон 64), Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу 79), Сака, Жезус, Мартинелли (Нкетиа 64)

"Вест Хэм": Ареола, Цоуфал, Мавропанос, Огбонна, Эмерсон, Альварес, Соучек, Кудус, Уорд-Праус, Пакета (Бенрахма 33), Боуэн

Предупреждение: Нелсон 72

Отметим, что украинский защитник Александр Зинченко отыграл 64 минуты, после чего его заменил Рисс Нельсон. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,8 балла.

"Арсенал" из-за фиаско в этом туре потерял лидерство в турнирной таблице. "Канониров" обошел "Ливерпуль", который в рамках 19-го тура одержал победу над "Бернли". В активе команды Юргена Клоппа 42 набранных очка, у подопечных Микеля Артеты - 40 баллов. "Вест Хэм" с 33 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Арсенал" сыграет против "Фулхэма", а "Вест Хэм" встретится с "Брайтоном".

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