Победу команде Юргена Клоппа принесли голы Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты.

Во вторник, 26 декабря, в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Бернли" принимал "Ливерпуль".

Встреча команд проходила на стадионе "Терф Мур" и завершилась уверенной победой команды Юргена Клоппа.

Гости очень быстро открыли счет - уже на шестой минуте игры ворота "Бернли" поразил Дарвин Нуньес. Уругвайский нападающий отправил мяч в сетку потрясающим ударом в нижний угол после передачи Коди Гакпо. На 55-й минуте встречи Харви Эллиотт удвоил преимущество "красных", но арбитр отменил этот гол, зафиксировав офсайд у гостей. Точку в игре подопечные Юргена Клоппа поставили на 90-й минуте - гол с передачи Луиса Диаса забил Диогу Жота.

"Бернли" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Нуньес, 6, Жота, 90

"Бернли": Траффорд, Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор, Трезор (Гудмундсон, 61), Берге, Браунхилл (Рамзи, 90+1), Одобер, Фостер (Редмонд, 86), Амдуни (Ларсен, 85)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Куанса, ван Дейк, Гомез, Эллиотт (Диас, 67), Эндо, Гравенберх (Джонс, 67), Салах, Гакпо (Собослай, 67), Нуньес (Жота, 85)

Предупреждения: Берге (22), О'Ши (90+1) - Александер-Арнолд (77)

Обзор матча:

"Ливерпуль" набрал 42 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Бернли" с 11 баллами занимает 19-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против "Ньюкасла", а "Бернли" встретится с "Астон Виллой".

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