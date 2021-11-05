Лучано Лучи / фото УАФ
Украинская ассоциация футбола пролонгировала контракт с главой комитета арбитров Лучано Лучи.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Детали нового соглашения не указаны. В УАФ убеждены, что Лучи способствует развитию и "существенному прогрессу украинских рефери".
Лучано Лучи: чем он известен
- 72-летний итальянец занимает свой пост с лета 2015 года.
- Весной 2021 года в сеть попали скриншоты переписки, где Лучано оскорблял футболистов и тренеров.
- Известный журналист обнародовал зарплаты топ-чиновников УАФ, в том числе и Лучи.
- Прошлым летом Лучи попал в ДТП и СМИ отмечали, что из-за последствий аварии он не сможет занимать свой пост в УАФ, а заменит его экс-судья Никола Риццоли. Тем не менее УАФ продлила соглашение с Лучи.