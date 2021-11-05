УАФ продлила контракт со скандальным итальянцем, курирующим украинских арбитров

Лучано Лучи сохранил пост главы комитета украинских арбитров.

Украинская ассоциация футбола пролонгировала контракт с главой комитета арбитров Лучано Лучи. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Детали нового соглашения не указаны. В УАФ убеждены, что Лучи способствует развитию и "существенному прогрессу украинских рефери". Лучано Лучи: чем он известен 72-летний итальянец занимает свой пост с лета 2015 года.

Весной 2021 года в сеть попали скриншоты переписки, где Лучано оскорблял футболистов и тренеров.

Известный журналист обнародовал зарплаты топ-чиновников УАФ, в том числе и Лучи.

Прошлым летом Лучи попал в ДТП и СМИ отмечали, что из-за последствий аварии он не сможет занимать свой пост в УАФ, а заменит его экс-судья Никола Риццоли. Тем не менее УАФ продлила соглашение с Лучи. Автор: Артем Будрин

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