Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев выпустил новый музыкальный клип.
Он появился на YouTube-канале "Кент".
Клип получил название "Алиев объявил войну итальянцам из УАФ".
"Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал! Займитесь футболом! Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - говорится в описании к видео.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Напомним, ранее Алиев уже выпускал скандальный клип, после которого комитет этики и честной игры УАФ решил рассмотреть его на предмет "возможного вреда имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам и соперникам".
Алиев ответил УАФ, подчеркнув, что ему "хотят закрыть рот".
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