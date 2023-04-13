Поддержал своего бывшего подопечного.

Бывший тренер "Шахтера" и нынешний наставник английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби одобрительно отозвался о полузащитнике "Челси" и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

"Мудрик - топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде", - передает слова итальянца TalkSport.

Однако Де Дзерби подчеркнул, что нужно взвесить текущую ситуацию аристократов. Сейчас "Челси" идет на 11 месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Кроме этого лондонцы вылетели из кубковых английских турниров и уступили в первом матче четвертьфинала ЛЧ против "Реала".

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"Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится "Челси". Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня", - отметил специалист.

Итальянец также высказался и о возможном будущем украинского игрока.

"Думаю, у него есть все, чтобы стать звездой АПЛ", - добавил Роберто.

Отметим, что Мудрик и Де Дзерби вместе работали в "Шахтере". Под руководством итальянского тренера Михаил провел 19 матчей, отметившись двумя голами и девятью ассистами.

Вскоре они смогут впервые пересечься в рамках АПЛ. Уже в следующую субботу "Челси" и "Брайтон" встретятся в 31-м туре английского первенства.

После своего трансфера в январе этого года Мудрик провел в составе аристократов 10 матчей, отличившись одним ассистом. Напомним, что "Шахтер" гарантированно получит за украинского вингера 70 миллионов евро. Еще 30 млн евро дончане могут заработать в виде бонусов.

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