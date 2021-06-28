Наставник сборной Украины подчеркнул, что "желто-синие" уже добились результата.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Главный тренер "желто-синих" считает, что результат уже сделан, а "все остальное будет приятным бонусом".

Слова коуча приводит You-Tube-канал "Великий футбол".

"Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать".

"Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом", - подчеркнул Шевченко.

"Швеция? Очень хорошая команда, с огромным уважением отношусь к ним. Они имеют определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них двое хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборств, хорошо играет на втором этаже. Швеция заслуживает уважения", - прокомментировал стиль соперника "Шева".

"Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут гораздо более важные матчи впереди", - добавил тренер сборной Украины.

Напомним, что недавно на тренировке Шевченко эффектно исполнил "сухой лист".

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Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин