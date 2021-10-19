Эксперты считают фаворитом "Реал", но в то же время верят, что "Шахтер" может удивить.

Во вторник, 19 октября, в рамках третьего тура Лиги чемпионов "Шахтеру" предстоит сыграть тяжелейший поединок против мадридского "Реала". Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

Представляем вашему вниманию мнения экспертов о противостоянии подопечных Роберто Де Дзерби и Карло Анчелотти.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Чижевский в интервью Meta-ratings.com.ua заявил, что "горнякам" по силам взять очки в матче против команды Карло Анчелотти.

Читайте такжеШахтер потерял лидера защиты перед матчем с Реалом в Лиге чемпионов"Дончане очень мощно провели репетицию перед сражением с испанским грандом, красиво обыграв "Зарю". Однако, уверен, только поединок с именитым "Реалом" покажет, насколько силен "Шахтер", или это был просто не день луганчан.

Турнирное положение будет заставлять соперников играть на победу, но я не думаю, что обе команды будут особо рисковать. Борьба будет проходить на встречных курсах и, на мой взгляд, все закончится результативной ничьей — 1:1".

Свое мнение о предстоящем поединке высказал также бывший защитник "Шахтера", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий.

По мнению эксперта, "Шахтер" в очень хорошей форме находится сейчас и несмотря на то, что в их игре бывают перепады, тот факт, что игра пройдет дома, перед своими болельщиками, поможет "горнякам" добиться положительного результата.

За счет эмоций, за счет желания "горняки" могут добыть положительный результат. Тем более, в предыдущей Лиге чемпионов "Шахтер" два раза обыгрывал "Реал".

"Стоит отметить, что и мадридцы будут стараться исправиться, им нужно побеждать. "Сливочным" нужно перед своими болельщиками поднимать статус. После поражения от "Шерифа" поражение от "Шахтера" будет для "Реала" не глобальной катастрофой, а такой серьезной неудачей. Но скажу, что у "горняков" неплохие шансы добыть для себя положительный результат.

Будем надеяться на победу "Шахтера", но, мне кажется, и ничья в матче с "галактикос" будет для "горняков" неплохим результатом. Мы понимаем, что "Шахтер" проиграл "Шерифу", у которого уже 6 очков. "Горнякам" нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.

Мне кажется, шансы неплохие на победу "Шахтера" в поединке с "Реалом". Если "горняки" проиграют "Реалу", шансы даже на выход в Лигу Европы будут такие призрачные. Будем надеяться, что где-то за счет двенадцатого игрока "Шахтер" сможет добыть такую долгожданную и важную победу", – сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

Читайте также"Только дурак не волнуется": тренер Шахтера - о матче с Реалом в Лиге чемпионовА вот известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо совершенно не верит в успех "Шахтера" и полностью уверен в триумфе "Реала". Даже назвал точный счет, с которым "галактикос" одержат победу в Киеве.

"Донецкий "Шахтер" играет в отличный футбол, но Карим Бензема в отличной форме, и "Реал" должен выиграть. Мой прогноз: 2:0 – в пользу команды Карло Анчеллотти", - сказал Романо.

Напомним, поединок "Шахтер" - "Реал" начнется в 22:00 по Киеву. В прямом эфире матч покажет сервис MEGOGO.

Шахтер - Реал: перед матчем

"Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".

"Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).

"Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.

Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.

Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.

Автор: Владимир Медяник