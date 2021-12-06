"Динамо" придется поменять самолет, чтобы отправиться на матч с "Бенфикой".

Чартерный самолет киевского "Динамо" не смог вылететь в Португалию на матч Лиги чемпионов.

Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта Борисполь, делегация киевлян не смогла вовремя вылететь на матч заключительного тура Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится в Лиссабоне.

Ожидалось, что динамовская делегация вылетит из Киева в Лиссабон в 16.00. Время перелета в столицу Португалии составит 5 часов. Однако команда по-прежнему находится в столице Украины.

Подробности появились в телеграм-канале "Динамо Киев Inside":

"На борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Предстоит замена самолета. Вылет задерживается на 3 часа", - сказано в сообщении.

"Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.

В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно обыгрывать киевлян и надеяться, что "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".

В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).

Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.

Автор: Владимир Медяник