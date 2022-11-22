Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в стартовом туре чемпионата мира.

Во вторник, 22 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Лидер аргентинцев Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды.

"Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая умеет неплохо комбинировать. Иногда у нас была поспешность в наших действиях на чужой половине поля.

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Однако никаких оправданий нам нет. Сборная сейчас будет более единой, чем ранее. У нас сильная команда, и мы это покажем, хотя Аргентина давно не оказывалась в ситуации, когда мы проиграли матч.

Тяжелый удар для нас, мы не ожидали такого старта. Далее нам нужно только побеждать", - приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Добавим, что поражением против Саудовской Аравии сборная Аргентины прервала свою фантастическую серию без поражений, которая составляла 36 игр. Аргентина проиграла впервые с лета 2019 года.

Аргентинцы были в одной игре от повторения рекорда Италии на уровне сборных.

В следующем туре чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Мексики. Матч запланирован на 26 ноября.

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