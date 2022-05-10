Болельщики "Атлетико" оскорбляли Андрея Лунина во время игры против "Реала".

В воскресенье, 8 мая, в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде "Атлетико" принимал мадридский "Реал".

Несмотря на то, что этот поединок не имел турнирного значения, поскольку "сливочные" досрочно стали чемпионами Испании, зрителей на трибунах собралось очень много. Практически аншлаг.

Но отличились фанаты "матрасников" не с лучшей стороны. На предматчевой разминке команд произошел крайне неприятный инцидент.

Как сообщает RNMJ TV Real Madrid, болельщики хозяев поля пытались спровоцировать Лунина словами о войне в Украине, .

На трибуне за воротами Лунина один из фанатов "Атлетико" в рупор начал орать в сторону украинского голкипера "Реала": "Ты здесь играешь, а твоя страна плачет".

— El turko F.C🇦🇷🇩🇪🇹🇷 (@Elturko1985FC) May 9, 2022

Этот неприятный инцидент попал в прямую трансляцию поединка.

Добавим, что часть болельщиков "Атлетико" осудила эту провокацию со стороны ультрас и освистала обидчиков Лунина.

Пока неизвестно, вынесет ли Ла Лига какое-нибудь наказание "Атлетико" или болельщику за такой поступок.

Напомним, поединок против "Атлетико" стал дебютным для Лунина за "Реал" в рамках чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "матрасников".

После 35-ти сыгранных туров "Атлетико" набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей "Севильи" на одно очко. "Реал" с 81 очком возглавляет турнирную таблицу.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"