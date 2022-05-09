Андрей Лунин сыграл свой первый матч за "Реал" в Ла Лиге спустя почти 4 года после своего перехода.

В воскресенье, 8 мая, в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде "Атлетико" встречался с "Реалом". Дерби мадридских грандов завершилось в пользу "матрасников".

Единственный и победный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле весь матч, дебютировав за "Реал" в Ла Лиге. Не считая эпизода с пропущенным голом с пенальти, украинец не раз выручал свою команду.

"Атлетико" - "Реал" - 1:0

Гол: Карраско, 40 (пен.).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилдо (Фелипе, 73), Льоренте, Коке, Кондогбия, Карраско (Ренан Лоди, 90+4), Корреа (Гризманн, 46), Кунья (Де Пауль, 89)

"Реал": Лунин, Васкес, Милитао, Вальехо, Начо, Камавинга, Каземиро (Винисисус, 61), Кроос (Модрич, 68), Асенсио, Йович (Вальверде, 61), Родриго

Предупреждения: Льоренте, Савич - Йович, Васкес, Вальехо, Начо

Обзор матча:

Стоит отметить, что футболисты мадридского "Атлетико" установили историческое достижение. Как сообщает Opta, подопечные Диего Симеоне впервые на своей домашней арене "Ванда Метрополитано" одержали победу над "Реалом" не только в Ла Лиге, но и во всех других турнирах.

Напомним, "Атлетико" выступает на "Ванда Метрополитано" с 16 сентября 2017 года. Для команды Симеоне воскресная победа над "Реалом" стала первой в Примере с 27 февраля 2016 года.

Слова тренеров после матча

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти:

"Это был хороший матч, в котором встретились равные по уровню команды. Думаю, мы играли намного лучше во второй части встречи, но не могли добиться гораздо большего в плане результата после такой насыщенной и эмоциональной недели. Я и не ждал большего, правда", - сказал Анчелотти.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:

"Атлетико" ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника. У нас было много моментов, чтобы закончить матч с "Реалом", но мы не сделали этого. Голевые моменты были, нужно доверять игрокам, что они их реализуют.

Нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В этот нестабильный сезон болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно. Мы несем ответственность перед ними до самого конца.

Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и при победах, и при поражениях", - приводит слова Симеоне Marca.

Мадридский "Атлетико" набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей "Севильи" на одно очко. "Реал" с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.

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