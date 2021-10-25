Мирче Луческу не понравилось то, что рефери зафиксировал фол со стороны игрока "Динамо".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу эмоционально высказал свои претензии арбитру Дмитрию Кривушкину во время матча УПЛ против "Днепра-1".

В середине первого тайма форвард "Динамо" Эрик Рамирес вел борьбу за верховой мяч с защитником "Днепра-1" Сергеем Логиновым. По мнению арбитра, динамовец нарушил правила в этом эпизоде.

Это не понравилось Луческу, который начал громко кричать Кривушкину из технической зоны. При этом румынский тренер почему-то решил вспомнить матч "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

"Был корпус, алло! С "Барселоной" то же самое - ничего не дал. То же самое. У тебя здесь другой футбол. Ты видел "Барселону" против нас? Ты видел, что случилось с Гармашем? Не видел, да?", - кричал Луческу.

Видео опубликовал YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

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"Динамо" - "Днепр-1": итоги матча

В рамках 12-го тура УПЛ "Динамо" одержало победу со счетом 2:0. Голы забили Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

По итогам матча динамовцы сохранили три очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке.

Автор: Антон Дударь