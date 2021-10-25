Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу эмоционально высказал свои претензии арбитру Дмитрию Кривушкину во время матча УПЛ против "Днепра-1".
В середине первого тайма форвард "Динамо" Эрик Рамирес вел борьбу за верховой мяч с защитником "Днепра-1" Сергеем Логиновым. По мнению арбитра, динамовец нарушил правила в этом эпизоде.
Это не понравилось Луческу, который начал громко кричать Кривушкину из технической зоны. При этом румынский тренер почему-то решил вспомнить матч "Динамо" против "Барселоны" в Лиге чемпионов.
"Был корпус, алло! С "Барселоной" то же самое - ничего не дал. То же самое. У тебя здесь другой футбол. Ты видел "Барселону" против нас? Ты видел, что случилось с Гармашем? Не видел, да?", - кричал Луческу.
Видео опубликовал YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.
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"Динамо" - "Днепр-1": итоги матча
- В рамках 12-го тура УПЛ "Динамо" одержало победу со счетом 2:0. Голы забили Виктор Цыганков и Денис Гармаш.
- По итогам матча динамовцы сохранили три очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке.