Лионель Месси считает, что Роберт Левандовски заслужил награду за прошлый год.

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, который стал обладателем "Золотого мяча-2021", после получения награды со сцены обратился к своему главному конкуренту Роберту Левандовски.

Нападающий "Баварии" по итогам голосования занял второе место.

Месси сказал, что поляк заслуживает "Золотой мяч" за прошлый год.

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой - большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси.

Также аргентинец выразил мнение, что "Золотой мяч" достался ему за победу со сборной Аргентины на Кубке Америки:

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"Быть здесь снова - восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки".

Напомним, что в 2020 году, когда Левандовски считался главным фаворитом на "Золотой мяч", награда не вручалась. France Football объяснил свое решение пандемией коронавируса.

Лионель Месси: седьмой "Золотой мяч"

Месси в седьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси - рекордсмен по выигранным "Золотым мячам". Он на две награды опережает португальца Криштиану Роналду.

В этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В 2021 году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

Автор: Антон Дударь