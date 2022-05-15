Из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала Росссия, украинские футбольные клубы не имеют возможность играть домашние игры еврокубков на своих стадионах.
Накануне стало известно, что "Шахтер" планирует играть свои домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве. Донецкий клуб уже ведет переговоры с местной "Легией".
Киевское "Динамо", похоже, последует примеру "горняков". Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческузаявил, что если к началу еврокубковой кампании война в Украине не закончится, то "Динамо" будет играть свои игры ЛЧ в Польше.
"Сразу после благотворительного матча с "Легией" я сказал президенту "Динамо" Игорю Суркису, что было бы хорошо сыграть наши еврокубковые матчи здесь, в Польше. Тут отличная футбольная атмосфера, а, главное, в Польше сейчас много украинцев. Уверен, что украинские болельщики пришли бы на такие матчи, и мы бы чувствовали себя как дома. Это было бы очень важно как для "Динамо", так и для Украины.
В каком именно польском городе мы можем проводить свои еврокубковые матчи? В Польше много замечательных стадионов, это большая страна. Уверен, тут смогут играть свои еврокубковые матчи и "Динамо", и "Шахтер". Но лучше всего было бы играть в Киеве. Кроме того, я предложил президенту клуба, чтобы мы начали подготовку к сезону именно в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся. Но если матчи проводить там будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные поединки, и групповой этап, если удастся туда выйти", - сказал Луческу.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.
Из-за войны чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
"Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов 2022/2023
- Донецкий "Шахтер" стартует в следующем сезоне Лиги чемпионов сразу с группового этапа. Это стало возможно благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.
- "Динамо" свой путь в Лиге чемпионов следующего сезона начнет со 2-го квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии состоятся 19-го и 20 июля.