"Динамо", как и "Шахтер", планирует играть свои домашние еврокубковые игры на территории Польши.

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую начала Росссия, украинские футбольные клубы не имеют возможность играть домашние игры еврокубков на своих стадионах.

Накануне стало известно, что "Шахтер" планирует играть свои домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве. Донецкий клуб уже ведет переговоры с местной "Легией".

Киевское "Динамо", похоже, последует примеру "горняков". Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческузаявил, что если к началу еврокубковой кампании война в Украине не закончится, то "Динамо" будет играть свои игры ЛЧ в Польше.

"Сразу после благотворительного матча с "Легией" я сказал президенту "Динамо" Игорю Суркису, что было бы хорошо сыграть наши еврокубковые матчи здесь, в Польше. Тут отличная футбольная атмосфера, а, главное, в Польше сейчас много украинцев. Уверен, что украинские болельщики пришли бы на такие матчи, и мы бы чувствовали себя как дома. Это было бы очень важно как для "Динамо", так и для Украины.

В каком именно польском городе мы можем проводить свои еврокубковые матчи? В Польше много замечательных стадионов, это большая страна. Уверен, тут смогут играть свои еврокубковые матчи и "Динамо", и "Шахтер". Но лучше всего было бы играть в Киеве. Кроме того, я предложил президенту клуба, чтобы мы начали подготовку к сезону именно в Киеве. Чтобы показать, что мы не боимся. Но если матчи проводить там будет невозможно, мы хотим играть в Польше. И квалификационные поединки, и групповой этап, если удастся туда выйти", - сказал Луческу.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Из-за войны чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов 2022/2023