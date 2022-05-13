"Горняки" могут сыграть домашние матчи следующего сезона ЛЧ на стадионе "Легии".

Из-за войны, которую развязала РФ на территории Украины, УЕФА не даст разрешения донецкому "Шахтеру" проводить игры Лиги чемпионов в родной стране.

Руководство "горняков" вынуждено было искать другие варианты для проведения домашних поединков еврокубков в сезоне-2022/23. И, похоже, дончане нашли решение.

Накануне директор "Шахтера" Дарио Срна в интервью польским СМИ признался, что донецкий клуб планирует в следующем сезоне играть матчи Лиги чемпионов в Польше.

"Ваша страна так помогла Украине, что у нас есть план, чтобы вас отблагодарить. Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше. Это мог быть знак благодарности. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены.

Повторюсь, Польша отлично к нам относится. С первого дня вторжения. Страна приняла более 2 миллионов украинцев, в подавляющем большинстве женщин и детей, которым нужна была помощь. Можем только поблагодарить.

Где мы будем играть? Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты", - сказал Срна.

Теперь же стало известно, в каком городе "Шахтер" планирует принимать сыграть свои домашние игры следующего сезона ЛЧ.

"Горняки" остановились на варианте с Варшавой и уже ведут переговоры с местной "Легией". Эту информацию подтвердил владелец и президент варшавского клуба Дариуш Миодуски.

"На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с "Шахтером". Скоро мы будем понимать больше и, конечно, сообщим вам все подробности", - приводит слова Миодуски sportowefakty.wp.pl.

Пока официально "Шахтер" не объявлял, что будет играть игры Лиги чемпионов именно в Варшаве, однако, исходя из заявлений представителей донецкого и варшавского клубов, "горняки" будут проводить свои домашние матчи ЛЧ именно в Польше.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Из-за войны чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Добавим, что "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/2023. Это произошло благодаря проходу "Ливерпуля" в финал нынешнего турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

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