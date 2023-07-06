Анатолий Трубин также обратился к болельщикам с просьбой не критиковать команду в социальных сетях.

В среду, 5 июля, сборная Украины U21 уступила Испании (1:5) в поединке 1/2 финала молодежного Ерво-2023 по футболу.

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин прокомментировал результат встречи. Он отметил, что самым большим разочарованием для команды стал результат и игра, которую они продемонстрировали в полуфинале.

"Все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Может, где-то мы неправильно настроили себя, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, что мы заканчиваем свой путь на Евро таким счетом и такой игрой.

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Эта команда, этот коллектив заслуживает большего. То, как мы начинали с первого дня и пришли к этому. Конечно, хотелось бы переиграть, но это будет для нас таким уроком, что нужно еще больше работать. Благодарю наших болельщиков, что они в нас верили. К сожалению, мы не смогли, но вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Испания? Это не то чтобы Испания выиграла, скорее, Украина проиграла. Ошибки индивидуальные, командные. Я тоже могу выделить голкипера испанцев, у нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте", - приводит слова Трубина Суспильне спорт.

Также Анатолий Трубин обратился к болельщикам, которые критикуют "сине-желтых" в социальных сетях после поражения от Испании.

"Легче всего написать комментарий: "Слишком рано расслабились". Но нам болит не меньше, чем вам.

Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца", - написал Трубин в своем Instagram.

Добавим, что в финале молодежного Евро-2023 сборная Испании сыграет против Англии, которая разгромила в полуфинале Израиль. Финал турнира состоится в субботу, 8 июля. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

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