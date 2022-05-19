Футболист мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Как сообщает издание Fichajes, предметный интерес к украинскому голкиперу проявляют туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".
Отмечается, что каждый из этих клубов готов рассмотреть вариант как с арендой, так и полноценным трансфером.
Сам Андрей Лунин готов покинуть мадридский "Реал", поскольку хочет иметь больше игровой практики, чтобы бороться за место в составе национальной сборной Украины.
Добавим, что Лунин играет в "Реале" уже четыре года, однако дебютировал за мадридский клуб в чемпионате Испании только в этом сезоне, в игре 35-го тура против "Атлетико".
Кроме того, тренер "сливочных" выпустил украинца в игре 37-го тура Ла Лиги против "Кадиса". В этой игре Лунин отбил пенальти и был признан лучшим игроком матча.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 2 млн евро.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Лунин присоединился к мадридскому клубу в июле 2018 года за 8,5 млн евро.
- Андрей Лунин трижды отправлялся в аренду ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо"). Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.