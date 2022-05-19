Украинский вратарь имеет очень мало игрового времени в "Реале" и может сменить клуб.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает издание Fichajes, предметный интерес к украинскому голкиперу проявляют туринский "Ювентус", лондонский "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия".

Отмечается, что каждый из этих клубов готов рассмотреть вариант как с арендой, так и полноценным трансфером.

Сам Андрей Лунин готов покинуть мадридский "Реал", поскольку хочет иметь больше игровой практики, чтобы бороться за место в составе национальной сборной Украины.

Добавим, что Лунин играет в "Реале" уже четыре года, однако дебютировал за мадридский клуб в чемпионате Испании только в этом сезоне, в игре 35-го тура против "Атлетико".

Кроме того, тренер "сливочных" выпустил украинца в игре 37-го тура Ла Лиги против "Кадиса". В этой игре Лунин отбил пенальти и был признан лучшим игроком матча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского вратаря в 2 млн евро.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"