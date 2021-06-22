Новичком "горняков" стал экс-игрок "Сассуоло" Марлон.

Донецкий "Шахтер" объявил о переходе защитника "Сассуоло" Марлона.

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

25-летний бразильский футболист подписал пятилетний контракт с клубом.

Марлон стал 12-м бразильцем в составе "Шахтера".

Сумма трансфера игрока из "Сассуоло" не разглашается. По неофициальным данным, "горняки" заплатили за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

Марлон: что о нем известно

25-летний Марлон выступает на позиции центрального защитника.

В прошлом сезоне он провел 24 матча за "Сассуоло" в Серии А. Голами он не отличался. В его пассиве 4 желтые карточки и 1 красная.

До трансфера в "Сассуоло" в 2018 году Марлон провел один сезон в "Ницце", а до этого был игроком "Барселоны" (2 матча за первую команду и 25 матчей за "Барселону В") и бразильского "Флуминенсе".

Трансфер защитника - это инициатива нового главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который работал с бразильцем в "Сассуоло".

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Автор: Антон Дударь