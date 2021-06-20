"Шахтер" и "Сассуоло", по информации СМИ, уже обо всем договорились.

Бразильский защитник "Сассуоло" Марлон в ближайшее время перейдет в "Шахтер".

Об интересе "горняков" к Марлону стало известно ранее.

Теперь же сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что "Шахтер" и "Сассуоло" уже договорились о трансфере игрока.

Донецкий клуб заплатит за Марлона 12 миллионов евро, а также будут предусмотрены бонусы.

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Журналист Николо Скира в Twitter также сообщает, что стороны уже договорились, и Марлон подпишет четырехлетний контракт.

Марлон: что о нем известно

25-летний Марлон выступает на позиции центрального защитника.

В прошлом сезоне он провел 24 матча за "Сассуоло" в Серии А. Голами он не отличался. В его пассиве 4 желтые карточки и 1 красная.

До трансфера в "Сассуоло" в 2018 году Марлон провел один сезон в "Ницце", а до этого был игроком "Барселоны" (2 матча за первую команду и 25 матчей за "Барселону В") и бразильского "Флуминенсе".

Трансфер защитника - это инициатива нового главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который работал с бразильцем в "Сассуоло".

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Автор: Антон Дударь