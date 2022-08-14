Лондонское дерби получилось жарким.

В центральном матче второго тура АПЛ "Челси" принимал "Тоттенхэм". Команда Томаса Тухеля дважды вела в счете, но "шпоры" чудом спаслись на последней минуте игры.

Дебютный гол за "Челси" забил Каледу Кулибали. Сенегалец открыл счет в поединке. Во втором тайме "Тоттенхэм" усилиями Пьера-Эмиля Хейберга восстановил паритет, но Рис Джеймс быстро вывел "синих" снова вперед.

На 90+6-й минуте Гарри Кейн головой забил спасительный мяч после подачи с углового. В итоге на табло - 2:2.

Добавим, что тренер "шпор" Антонио Конте после игры хотел спровоцировать своего соперника Тухеля на драку. Сначала специалисты во время матча устроили перепалку и начали толкаться. После финального свистка история получила продолжение: Тухель захотел пожать руку Конте, но итальянец готов был устроить драку. Тренеров начали разнимать их помощники.

Арбитр противостояния обоим показал красные карточки. Теперь Конте и Тухель получат дисквалификацию.

Челси - Тоттенхэм - 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хейберг, 68, Кейн, 90+6

Челси: Менди - Кулибали, Тиаго Силва, Джеймс - Кукурелья, Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Канте (Галлагер, 84), Лофтус-Чик - Стерлинг (Пулишич, 84), Хаверц (Броя, 89), Маунт

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Сессеньон (Ришарлисон, 57), Хейберг, Бентанкур (Биссума, 79), Эмерсон (Моура, 81) - Сон (Перишич, 79), Кулушевски - Кейн

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

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