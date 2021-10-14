Максим Калиниченко назвал главные причины неудачного результата в матче с Боснией и Герцеговиной.

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко раскритиковал и.о. главного тренера "желто-синих" Александра Петракова по итогам матча квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, который завершился вничью.

Своим мнением он поделился в Telegram.

"Говоря о поражении сборной Украины, не могу отделаться от чувства дежавю. Я не оговорился, для меня ничья выглядит как поражение. Тренерское поражение. Поражение тренерского штаба. Именно штаб должен влиять на принятие ключевых, судьбоносных решений в матче. И то, что было у Шевченко, нет у Петракова. Уровень профессионализма помощников просто несопоставим, да простят меня специалисты, входящие в штаб ныне", - отметил Калиниченко.

"Что я могу сказать об уровне, например, тренера, который, со слов самого Петракова, предлагал еще раньше заменить Шапаренко. Шапаренко, на котором держался весь креатив сборной.

Всем было тяжело. Футбол, в принципе - тяжелая игра, там устают. Нельзя в одночасье взять и убрать всех лидеров команды на основании того, что им тяжело. Яремчук был готов играть дальше, я уверен. Но хорошо, ты решил его снять, но почему Сикан? Почему не Довбик? Мощный Довбик, который в условиях снижения креативности у команды в целом мог хотя бы где-то элементарно убежать, продавить", - также подчеркнул экс-полузащитник.

Также Калиниченко припомнил Петракову отсутствие в сборной Руслана Малиновского:

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"Ну, и тут мы подходим к главному - отсутствию в составе Малиновского. Когда тренер меняет креативного ЦП на оборонительного, это неминуемо дает сигнал команде - нам главное не проиграть. Это психология, от нее не уйти. А вот с тем, что Петраков сказал, что ему некого было выпускать на эту позицию, я согласен. Но не потому, что действительно некого, а потому что разбрасываться такими футболистами как Малиновский тренер не имеет права. И доказательство этого мы увидели достаточно быстро".

При этом он отметил, что винить одного только тренера нельзя: "Реализация - бич сегодняшней сборной Украины".

Также Калиниченко считает, что ответственность за результат должна нести УАФ:

"Ключевое решение было принято в кабинетах. Решение о прекращении сотрудничества со штабом Андрея Шевченко. Не само решение, а то, как оно было принято. Ну и решение о назначении Петракова. То, как оно было принято. И как бы хорошо и по-товарищески я не относился к Андрею Павелко, стоит признать, что если команда не попадет на ЧМ, это будет его персональная ответственность".

Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Матч во Львове завершился со счетом 1:1.

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.

В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.

Автор: Антон Дударь