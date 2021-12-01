Титулованный испанец недавно возглавил женскую сборную Украины.

Женская сборная Украины недавно получила нового главного тренера - испанца Луиса Кортеса.

Согласно инсайдам Meta-ratings.com.ua, месячная зарплата Кортеса составляет около 17 тысяч евро. Для сравнения: у главного тренера мужской национальной сборной Украины Александра Петракова месячный оклад составляет около 220 тысяч гривен (плюс бонусы), что эквивалентно семи тысячам евро.

Под руководством Кортеса украинки провели всего две игры: сыграли вничью с Шотландией (1:1), а затем проиграли Венгрии (2:4).

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Заметим, что Кортес - лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, который в этом году с женской командой ФК "Барселона" победил в финале Лиги чемпионов УЕФА, разгромив "Челси" (4:0).

Женская сборная Украины в отборе к ЧМ-2023

Украинские футболистки попали в группу В, где их соперницами являются команды Испании, Шотландии, Фарерских островов и Венгрии.

В первом туре сборная Украины разгромила сборную Фарерских островов (4:0), а затем проиграла Испании (0:6).

Положение в группе следующее: сборная Испании (12 очков после 4 матчей) - первая, Шотландия (10 очков, 4 игры) - вторая, Венгрия (6 очков, 5 матчей) - третья, Украина (4 очка, 4 матча) - четвертая, Фареры (0 очков, 5 матчей) на последнем месте.

На ЧМ выйдет победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-офф за право участвовать на ЧМ.

Автор: Артем Будрин