Украинки пропустили шесть мячей от женской сборной Испании.

Во вторник, 26 октября, в рамках второго тура квалификации ЧМ-2023 женская сборная Украины противостояла Испании. Поединок проходил в Коваливке на стадионе "Колос".

Сборная Испании нанесла крупное поражение украинкам, отгрузив шесть голов в ворота соперниц.

Отбор на ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Группа В.

Украина – Испания – 0:6

Голы: Путельяс (9), Сарриеги (33, 82), Изагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо Феррер (90+2)

Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанска (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванска, 72), Химич, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).

Тренер: Наталья Зинченко.

Видеообзор матча Украина - Испания:

Читайте такжеЖена звездного футболиста объяснила, почему простила своему мужу измену с проституткойОтметим, что в отборе ЧМ-2023 феноменальная Испания наколотила двадцать три мяча в трех играх, а наша сборная будет ждать ноября, чтобы брать свои очки в противостоянии с Шотландией.

Женская сборная Украины в отборе ЧМ-2023

Украинские футболистки попали в группу В, где их соперницами являются команды Испании, Шотландии, Фарерских островов и Венгрии.

В первом туре сборная Украины разгромила сборную Фарерских островов (4:0).

После трех туров отбора ЧМ-2023 положение в группе В следующее: сборная Испании первая (9 очков после 3 матчей), Шотландия (9 очков, 3 игры), Украина (3 очка, 2 игры), Венгрия (0 очков, 3 игры), Фареры (0 очков, 3 матча).

На ЧМ выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место, попадет в плей-офф за право участвовать в турнире.

Автор: Владимир Медяник