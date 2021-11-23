Александр Петраков подписал контракт с УАФ до конца 2022 года.

Зарплата Александра Петракова в сборной Украины не изменилась после того, как он избавился от приставки "и.о". и стал полноценным главным тренером команды.

Об этом сообщил один из ведущих шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

По его словам, Петраков зарабатывает в сборной около 10 тысяч долларов в месяц:

"На самом деле, контракт Петракова никак не изменился, что для меня очень странно. У него осталась та самая маленькая зарплата - порядка десяти тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена", - сказал он.

Читайте такжеОбладатель "Золотого мяча" высказал свое мнение о назначении Петракова главным тренером сборной Украины

Также Болотников отметил, что Петраков может получить солидные премиальные, если сборная Украины пробьется на ЧМ-2022:

"Если Петраков выйдет на чемпионат мира, тогда можно будет говорить, как я понимаю, о каком-то увеличении зарплаты. Даже на премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы".

Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн" (ОАЭ).

Под руководством Петракова Украина провела семь матчей: пять официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали две победы при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Боснию и Герцеговину (2:0 в гостях) и Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

Автор: Антон Дударь