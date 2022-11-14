В клубе разочарованы поведением португальского нападающего.

Звездный нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду накануне дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором жестко раскритиковал клуб и унизил главного тренера команды Эрика тен Хага.

По информации Sky Sports, главный тренер и футболисты "красных дьяволов" очень разочарованы манерой и моментом выхода интервью Роналду.

Команда узнала об интервью, когда собиралась вылететь из Лондона после матча 16-го тура АПЛ с "Фулхэмом". Игра завершилась тяжелой победой "красных дьяволов" (2:1). Криштиану Роналду не попал в заявку на этот матч.

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Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" намерены расстаться с Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно. Клуб готов рассмотреть все предложения по футболисту.

Менеджмент и игроки не понимают, почему он сказал то, что сказал. Они очень разочарованы тем, что он таким образом проявил неуважение к клубу, своему главному тренеру и товарищам по команде.

Никто в "Манчестер Юнайтед" никогда не проявлял неуважения к Криштиану Роналду, даже после того, как он попросил отпустить его из клуба и после того, как отказался выйти на замену в матче против "шпор".

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер "МЮ" находится в ярости после заявлений Роналду.

"Эрик тен Хаг в абсолютной ярости. Он не ожидал, что Криштиану Роналду скажет такие вещи", - сообщил Романо в своем Твиттере.

Добавим, что в этом сезоне португальский нападающий сыграл в АПЛ 10 матчей, в его активе всего 1 гол. Роналду редко попадает в стартовый состав, поэтому открыто конфликтует с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом.

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