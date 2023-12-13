"Шахтеру" необходимо обыграть "Порту", чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет против "Порту" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич рассказал о готовности своей команды к решающему противостоянию с португальским клубом. Боснийский специалист отметил, что его команда намерена побороться за выход в плей-офф ЛЧ.

"За мое время в команде мы очень изменились. Я доволен реакцией игроков на нашу работу. Игроки принимают мою философию. Команда - главное для меня. Футболисты делают немало, чтобы добиться результата.

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В стартовом составе возможны изменения. Не все игроки готовы на сто процентов. Конопля отсутствует. Есть еще футболисты, не готовые на все сто. Накануне был трудный матч в УПЛ и тяжелая дорога в "Порту".

На поле выйдут игроки, которые на 100% готовы в физическом плане и других компонентах игры.

Мы очень амбициозны. Если вы так близко к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, то хочется большего. И мы будем играть так, чтобы добиться этого. Хочу увидеть завтра эти амбиции на поле", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, чтобы опередить "Порту" и завоевать путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Шахтеру" необходимо победить соперника в заключительном туре. Ничья оставит "драконов" впереди благодаря лучшим результатам в очных встречах.

Добавим, что в поединке первого тура "Шахтер" проиграл "Порту" со счетом 1:3.

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