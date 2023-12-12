"Шахтеру" нужно обыграть "Порту", чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 13 декабря, состоится поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" встретится с "Порту".

Игра пройдет на стадионе "Драгау" в Португалии. Главным арбитром встречи назначен румынский рефери Иштван Ковач.

"Горнякам" нужно победить португальский клуб, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице группы Н "Порту" занимает второе место, "Шахтер" - третье. У обоих команд по 9 набранных очков. Лидирует в группе "Барселона" с 12 баллами. Последнее место занимает "Антверпен" (0 очков).

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Перед игрой с дончанами подопечные Сержиу Консейсау одержали победу над "Каса Пиа" (3:1) в чемпионате Португалии. "Горняки" перед игрой Лиги чемпионов обыграли "Верес" (2:0) в чемпионате Украины.

"Шахтер" и "Порту" играли между собой пять раз. "Горняки" никогда не побеждали "драконов". Три игры выиграли португальцы, еще две встречи завершились вничью.

Последняя очная встреча "Шахтера" и "Порту" состоялась в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. "Драконы" выиграли у дончан со счетом 3:1 в рамках первого тура группового этапа.

Порту - Шахтер: прогноз

Фаворитом этого противостояния по мнению аналитиков является "Порту". Победа "драконов" оценивается коэффициентом 1,45. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 7,30. Ничья - 4,70.

Гол "горняков" в матче с португальцами оценивается коэффициентом 1,69. На гол "Порту" ставки принимаются с коэффициентом 1,10.

Наиболее вероятным исходом поединка "Порту" - "Шахтер" является победа португальского клуба со счетом 2:0. На такой результат ставки принимают с коэффициентом 7,10.

Порту - Шахтер: трансляция

Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Шахтером" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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