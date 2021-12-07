Петраков хочет пообщаться с лучшими тренерами Европы накануне подготовки к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что планирует зимой поехать в расположение ряда европейских клубов, чтобы посмотреть, как сейчас идет работа в клубном футболе.

Со слов наставника национальной команды, ему интересны методы работы Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты", Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и Марсело Бьеслы из "Лидса".

Читайте такжеПетраков признался, планирует ли он вызвать Мудрика на матч сборной Украины против Шотландии"Много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то отдельно человека я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет - чтобы я поехал. Мне нравится работа Гасперини в "Аталанте". Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Джан Пьеро Гасперини, если он меня примет, то я поеду, на 3-4 дня. Он сказал числа примерно, конец января - начало февраля, там будет перерыв.

Это такие, ближайшие планы. Это новый уровень, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелсе заеду в "Лидс Юнайтед". Может, в "Манчестер Сити" к Зинченко и Гвардиоле", - сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в рамках плей-офф квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.

Шотландия - Украина: перед матчем

Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результаты жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Владимир Медяник