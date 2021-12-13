Александр Петраков отметил, что его никто не заставлял сделать выбор.

Коуч сборной Украины Александр Петраков считает, что на официальных мероприятиях нужно разговаривать на украинском языке.

Об этом главный тренер рассказал в интервью для "Великого футбола".

"Переход на украинский язык? Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не разговаривал на украинском языке. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается. Я понимаю, что надо общаться. Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский - родной язык Петракова". Я даже сам засмеялся", - сказал специалист.

Напомним, что по слухам СМИ Петраков зарабатывает меньше, чем тренер женской сборной Украины.

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Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн" (ОАЭ).

Под руководством Петракова Украина провела семь матчей: пять официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали две победы при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Боснию и Герцеговину (2:0 в гостях) и Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

17 ноября Украинская ассоциация футбола назначила Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.

Автор: Артем Будрин