В 1/4 финала чемпионата мира Португалия сыграет против сборной Марокко.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о шансах Криштиану Роналду сыграть в поединке 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против национальной команды Марокко.

Напомним, 37-летний нападающий остался в запасе португальской сборной в матче 1/8 финала мундиаля против Швейцарии.

"Я сказал, что вопрос закрыт, и он был закрыт. Криштиану Роналду - один из лучших игроков в мире, который играет профессионально. Он - капитан, очень важный игрок, который должен быть в команде. Мы должны думать как коллектив.

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У меня с Криштиану очень близкие отношения, так было всегда. Я его знаю с 19 лет - со времен в Спортинге, а затем в течение многих лет здесь, в национальной команде. Мы с Роналду никогда не путаем человеческий и личный аспект с отношениями тренера и игрока.

Я всегда буду считать Роналду важной частью команды. Криштиану обязательно сыграет в матче с Марокко. Можно использовать любого игрока, даже если он начал в запасе. Важно посмотреть на его историю. Роналду - один из лучших в мире", - приводит слова Фернанду Сантуша Yahoo Sports.

Добавим, что поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против сборной Швейцарии завершился разгромной победой португальцев (6:1). Главным героем этой встречи стал молодой нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, который отличился тремя забитыми голами.

Примечательно, что именно Рамуш заменил Роналду в стартовом составе сборной Португалии.

Поединок Марокко - Португалия состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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