Лучано Спаллетти отметил, что матч с Украиной был очень тяжелым для его команды.

Сборная Италии сыграла вничью против Украины в заключительном туре квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти прокомментировал результат поединка. Итальянский специалист отметил, что его команде было непросто добиться нужного результата.

"Это было непросто. Невозможно просто пройти отбор на чемпионат Европы. Как и в целом в футболе ничего не дается легко. Мы провели хороший матч, в первом тайме у нас было много возможностей, чтобы забить. После того как нам не удалось их реализовать, игра стала более грязной и физически затратной. На том этапе речь о футболе уже не шла.

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Украина продемонстрировала, что она - хорошо подготовленная команда. Она действительно создала нам много проблем", - приводит слова Лучано Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Матч Украина - Италия завершился вничью со счетом 0:0. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" заняться второе место в турнирной таблице группы С и получить прямую путевку на ЧЕ-2024.

Напомним, сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы. В финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" победила Англию.

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