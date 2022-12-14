Сборная Хорватии не смогла повторить свое достижение на прошлом мундиале.

Во вторник, 13 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре, национальная сборная Хорватии с разгромным счетом уступила Аргентине (0:3).

Главный тренер хорватов Златко Далич прокомментировал поражение своей команды в этой игре. 56-летний специалист отметил, что для успеха им не хватило нападающего.

"Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Мы контролировали игру первые полчаса, но иногда тебе везет, а иногда - наоборот. Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти.

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Мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда", - приводит слова Далича Index.

Добавим, что сборная Хорватии сыграет матч за третье место на ЧМ-2022. Соперник команды Златко Далича определится в дуэли сборных Франции и Марокко.

Поединок за третье место состоится в субботу, 17 декабря. Финал ЧМ-2022 запланирован на воскресенье, 18 декабря.

Напомним, сборная Хорватии на ЧМ-2018 должна до финала, где проиграла национальной сборной Франции.

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