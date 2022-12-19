Дидье Дешам пока не уверен, продолжит ли он свою работу в сборной.

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре состоялся финал ЧМ-2022 по футболу, в котором сборная Аргентины победила национальную команду Франции в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат поединка.

"Разочарование очень велико. Было нелегко и до, и во время турнира, но это не оправдание. Для персонала и игроков было настоящим счастьем разделить этот чемпионат мира.

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Есть матчи, но это и человеческое приключение, мы не должны забывать об этом. С этой стороны только позитив. Когда в конце нет титула, а мы были недалеко от него, это больно", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Также французский специалист высказался о своем будущем в национальной команде.

"Останусь ли я в сборной? Потребуется время, чтобы переварить. Даже если бы все прошло хорошо, я бы тоже не дал ответа. Главное - это сборная Франции, она превыше всего. Встречусь с руководством в начале нового года, как и было запланировано, посмотрим. В этот вечер не хочу говорить об этом", - сказал Дешам.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда выходила в финал Евро-2016 и становилась чемпионом мира в 2018 году. На Евро-2020 французы выступили неудачно, уже на стадии 1/8 финала уступив в серии пенальти сборной Швейцарии.

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