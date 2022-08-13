Выдающийся итальянец в 2024 году уйдет на пенсию.

Карло Анчелотти заявил, что завершит тренерскую карьеру в 2024 году. 63-летний специалист решил, что его последним местом работы будет мадридский "Реал". Именно в 2024 году его контракт с "Реалом" подойдет к концу.

"Этот этап в "Реале" завершит мою карьеру. После "белых" я остановлюсь. "Реал" - вершина футбола. Есть смысл покончить с этим после этого опыта", - сказал итальянский тренер для 90Min.

Карло Анчелотти 10 августа в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА. По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории.

Он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании впервые в своей карьере. Ранее "Папа Карло" становился чемпионом Италии с "Миланом", выигрывал чемпионат Англии с "Челси", чемпионат Германии с "Баварией", а также французскую Лигу 1 во главе ПСЖ. Специалист стал первым тренером в истории футбола, выигравшим все топ-5 европейских лиг.

С итальянским "Миланом" Карло дважды побеждал в Лиге чемпионов - в 2003 и 2007 годах. С "Реалом" он это сделал в 2014 и 2022 годах. Анчелотти - рекордсмен среди тренеров по количеству побед в ЛЧ.

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