"Реал" сыграл в ничью с мексиканской "Америкой" на сборах в США.

В среду, 27 июля, мадридский "Реал" сыграл очередной контрольный матч в рамках предсезонного турне в США. Соперником "сливочных" был мексиканский клуб "Америка". Соперники сыграли вничью со счетом 2:2.

Счет открыл клуб "Америка" на 5-й минуте встречи Энри Мартин поразил ворота украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина. На 22-й минуте Карим Бензема восстановил паритет.

Мадридский клуб вышел вперед во второй половине встречи - Эден Азар, который вышел на второй тайм, уверенно реализовал пенальти на 55-й минуте. Однако на 82-й минуте 18-летний защитник Винисиус Тобиас, которого "Реал" арендовал у донецкого "Шахтера", привез пенальти в свои ворота. Лунин отбил пенальти, но рефери заставил перебить удар с точки. Со второго раза игрок мексиканского клуба все же забил.

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин стал единственным футболистом "Реала", который провел весь матч.

"Реал" - "Америка" - 2:2

Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (пен.) – Мартин, 5, Фидальго, 82 (пен)

"Реал": Лунин, Васкес (Винисиус Тобиас, 66), Рюдигер (Вальехо, 60), Начо (Милитао, 46), Менди (Алаба, 46), Модрич (Вальверде, 46), Каземиро (Себальос, 46), Кроос (Тчуамени, 46), Асенсио (Азар, 46), Бензема (Родриго, 46), Винисиус Жуниор (Камавинга, 46)

"Америка": Очоа (Хименес, 32), Х. Санчес (Дамм, 60), Лара (Вальдес, 60), Касерес, Рейес, Лайюн, дос Сантос (Фидальго, 60), Акино (Вальдес, 60), Сендехас (Санчес, 60), Мартин (Родригес, 60), Виньяс (Мартинес, 60)

Предупреждения: Каземиро (35), Себальос (52)

Обзор матча:

Для мадридского "Реала" это второй спарринг в рамках летней подготовки. В первом матче "сливочные" проиграли каталонской "Барселоне".

Следующим соперником "Реала" будет туринский "Ювентус". Игра запланирована на 31 июля.

Новый сезон чемпионата Испании по футболу стартует 14 августа. В первом туре "Реал" сыграет на выезде против "Альмерии".

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