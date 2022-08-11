В среду, 10 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский "Реал" встречался с франкфуртским "Айнтрахтом".
Игра проходила в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе "Олимпиастадион" и завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером.
Счет на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник "сливочных" отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп.
"Реал" - "Айнтрахт" - 2:0
Голы: Алаба, 38, Бензема, 65
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич (Родриго, 66), Каземиро, Кроос (Тчуамени, 85), Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85)
"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф
Предупреждение: Аларио, 90+2
Видео голов:
Стоит отметить, что гол Карима Бензема в этой игре стал знаковым в карьере француза. Для него это был 324-й гол в составе "сливочных". По этому показателю Бензема обошел Рауля (323) и теперь уступает лишь португальцу Криштиану Роналду (450) в рейтинге лучших бомбардиров в истории "Реала".
На четвертом месте - легенда 50-х и 60-х Альфредо ди Стефано (308).
Также добавим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА.
По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь располагается Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.
Анчелотти брал этот титул дважды с "Миланом" (2003 и 2007), а также дважды с "Реалом" (2014 и 2022).
Суперкубок УЕФА: что нужно знать о турнире
- Суперкубок УЕФА - официальный турнир, открывающий еврокубковый сезон в Европе и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.
- За победу в Суперкубке "Реал" получит 5 млн евро призовых от УЕФА, "Айнтрахт" - 3 млн евро.
- В прошлом сезоне Суперкубок УЕФА выиграл лондонский "Челси", победивший "Вильярреал" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1).
- Всего Суперкубок выигрывали 24 различные команды, наиболее титулованными из которых являются итальянский "Милан" и испанские "Барселона" и "Реал", выигравшие в разные годы по 5 трофеев.
- Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский "Аякс".