Голы Алабы и Бензема принесли мадридскому "Реалу" первый трофей в новом сезоне.

В среду, 10 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский "Реал" встречался с франкфуртским "Айнтрахтом".

Игра проходила в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе "Олимпиастадион" и завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером.

Счет на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник "сливочных" отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп.

"Реал" - "Айнтрахт" - 2:0

Голы: Алаба, 38, Бензема, 65

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич (Родриго, 66), Каземиро, Кроос (Тчуамени, 85), Вальверде (Камавинга, 76), Бензема, Винисиус (Себальос, 85)

"Айнтрахт": Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло, 58), Тута, Кнауфф

Предупреждение: Аларио, 90+2

Видео голов:

Стоит отметить, что гол Карима Бензема в этой игре стал знаковым в карьере француза. Для него это был 324-й гол в составе "сливочных". По этому показателю Бензема обошел Рауля (323) и теперь уступает лишь португальцу Криштиану Роналду (450) в рейтинге лучших бомбардиров в истории "Реала".

На четвертом месте - легенда 50-х и 60-х Альфредо ди Стефано (308).

Также добавим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в четвертый раз в карьере привел свою команду к победе в матче за Суперкубок УЕФА.

По этому показателю он стал абсолютным лидером в истории. На втором месте теперь располагается Пеп Гвардиола с тремя титулами, еще шесть специалистов имеют по две победы в матчах за Суперкубок УЕФА.

Анчелотти брал этот титул дважды с "Миланом" (2003 и 2007), а также дважды с "Реалом" (2014 и 2022).

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