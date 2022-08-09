Матч за Суперкубок УЕФА откроет новый еврокубковый сезон в Европе.

В среду, 10 августа, победитель Лиги чемпионов испанский "Реал" и победитель Лиги Европы немецкий "Айнтрахт" сразятся за Суперкубок УЕФА.

Встреча пройдет на стадионе "Олимпийский" в столице Финляндии Хельсинки. Обслужит поединок английский рефери Майкл Оливер.

Поединок за Суперкубок УЕФА - первый большой матч евросезона-2022/23. И если для мадридского клуба игры такого масштаба это норма, ранее "сливочные" семь раз боролись за Суперкубок УЕФА (четыре победы и три поражения), то для "Айнтрахта" это будет первый опыт.

Учитывая опыт "Реала", а также, что "Айнтрахт" был уничтожен "Баварией" в первом туре немецкой Бундеслиги со счетом 6:1, с фаворитом этого противостояния все понятно. Тем не менее, хоронить немцев заранее тоже не стоит - хотя бы из уважения. Все-таки прошлой весной эта команда выбила из Лиги Европы не кого-нибудь, а саму "Барселону".

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Реал" выступил очень мощно. Подопечные Карло Анчелотти, на которую никто не ставил, побила три топ-клуба АПЛ - "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

С тех пор "Реал" не продавал важных игроков, зато подписал двоих серьезных футболистов - защитника Антонио Рюдигера и полузащитника Орельена Чуамени. Оба безусловно усилят состав мадридцев, но насколько быстро? Доверит ли Анчелотти новичкам место в стартовом составе на игру с "Айнтрахтом"? Это маловероятно. Вероятнее всего, итальянский специалист сделает ставку на проверенный состав. Сыгранность и осторожность - его конек.

Что касается "Айнтрахта", победа в прошлом сезоне Лиги Европы стала для немецкого клуба первым еврокубком с 1980 года. В финале немцы победили "Рейнджерс", но для испанцев важнее, что ранее "Айнтрахт" выбил из Лиги Европы "Барселону".

Матч на "Камп Ноу" мог и вовсе завершиться разгромом команды Хави, оказавшейся и близко не готовой к быстрому движению мяча и фланговым контратакам "орлов". Костич, Камада и Кнауфф делали на поле, что хотели, в том поединке. А ведь ранее "Айнтрахт" еще и испанский "Бетис" выбил.

Таким образом, мадридский "Реал" может стать третьим испанским скальпом для "Айнтрахта", но это будет сложно. Если "Бетис" и "Барселона" играли в контроль мяча, что было удобно для взрывных "орлов", то команда Анчелотти играет осторожно. Вдобавок ушел лидер обороны "Айнтрахта" Хинтереггер, а Филипп Костич - самый качественный полузащитник немцев - проходит медосмотр в "Ювентусе". "Айнтрахту" в новых условиях нужно меняться, но фиаско в поединке с "Баварией" четко дает понять - этот процесс идет с осложнениями.

История встреч "Реала" и "Айнтрахта" совершенно небогата. Единственное противостояние соперников датировано далеким уже 1960 годом, когда мадридцы в нашумевшем финале Кубка европейских чемпионов на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго разгромили "Айнтрахт" со счетом 7:3 (четыре мяча в свой актив записал Ференц Пушкаш, а Альфредо ди Стефано отметился в составе мадридцев хет-триком).

Реал Мадрид - Айнтрахт: прогноз

Мадридский клуб безоговорочный фаворит. На победу "Реала" в основное время поединка можно поставить с коэффициентом 1,49, в то время как успех "Айнтрахта" оценивают в 6,60.

На ничью в основное время матча принимаются ставки с коэффициентом 4,30.

Победа мадридцев в дополнительное время оценивается в 9,20, а франкфуртцев - в 17,50. В серии пенальти шансы у соперников равны - коэффициент 13,50.

Реал Мадрид - Айнтрахт: трансляция

В прямом эфире матч "Реал" - "Айнтрахт" в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Также трансляция будет доступна на сервисе Volia TV.

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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