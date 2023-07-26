Иван Йованович считает результат первого матча против "Днепра-1" закономерным.

Во вторник, 15 июля, "Панатинаикос" одержал победу над "Днепром-1" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2023/24.

Главный тренер греческого клуба Иван Йованович прокомментировал результат встречи с вице-чемпионом Украины. Сербский специалист считает, что в этой паре еще ничего не решено и ответная игра против "Днепра-1" не будет простой для его коллектива.

"Хорошая игра и положительный для нас результат. Играли две хорошие команды, но отмечу, что мы сейчас в хорошей форме. Ребята очень хорошо себя проявили в первом официальном матче сезона. Это только начало.

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Считаю результат закономерным. Мы приложили очень много усилий для этого результата, чтобы сегодня быть в хорошей форме. Но нельзя предсказать результат следующего матча, это не хорошее дело.

Посмотрим, что произойдет во второй встрече, ведь играли две хорошие команды. В будущем нас ждет интересный поединок.

В целом многие вещи сложились очень хорошо для нас. "Днепр-1" - серьезный оппонент, но нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что Днепр-1 - сильная команда, которая может не простить ошибок. Любая ошибка в следующем матче может нам стоить путевки в следующий раунд Лиги чемпионов", - сказал Йованович на пресс-конференции.

Добавим, что ответная игра между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" состоится в Афинах 1 августа.

Победитель этой пары выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет против французского "Марселя", цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский. Команда, которая проиграет, вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где встретится с чешской "Славией".

Напомним, в этом сезоне Лиги чемпионов Украину также представит донецкий "Шахтер". "Горняки" на правах чемпиона страны начнут свои выступления с группового этапа.

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