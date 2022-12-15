Валид Реграги оценил игру своей команды в поединке 1/2 финала чемпионата мира с Францией.

В среду, 14 декабря, в рамках 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу, который принимает Катар, сборная Франции победила Марокко (2:0).

Главный тренер марокканской национальной команды Валид Реграги прокомментировал исход встречи. По мнению специалиста, его команда провалились в первом тайме, что сказалось на итоговом результате.

"Мы потеряли Агерда на разминке. Саисс и Мазрауи не вышли на второй тайм. Это слишком много потерь для нас, но те, кто сыграли, отдались на максимум.

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Однако против Франции малейшая ошибка - это сразу расплата. Мы не можем выйти в финал с таким количеством потерь, как в первом тайме. После перерыва уже все было лучше. Однако нам не удалось забить, команда наоборот пропустила второй гол", - приводит слова тренера L'Equipe.

Также наставник сборной Марокко поделился ожиданиями от игры с Хорватией в матче за бронзовые медали катарского мундиаля.

"В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное - показать себя с хорошей стороны. Продемонстрировать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики", - сказал Реграги.

Поединок за третье место ЧМ-2022 между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

В финале чемпионата мира сыграют национальные команды Франции и Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

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