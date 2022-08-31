Эрик тен Хаг раскрыл планы "МЮ" на трансферном рынке.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал планы английского клуба в это трансферное окно.

Нидерландский специалист заявил, что трансферы вингера Антони и голкипера Мартина Дубравки станут последними для клуба этим летом.

"Думаю, на переходе Дубравки наше трансферное окно закончится. Но в случае хорошей возможности мы должны быть начеку, как топ-клуб.

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Роналду? Это очевидно, что он остается. Нам нужны качественные игроки. Нужно, чтобы было больше футболистов. Это позволит проводит ротацию и поддерживать стабильность.

Аарон Ван-Биссака тоже остается. "МЮ" будет играть в нынешнем составе с сентября и минимум до января", – приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду хотел покинуть "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.

Португалец вел переговоры с несколькими топ-клубами Испании, Италии, Германии и Англии, однако ни с одной из команд не смог договориться о трансфере.

Добавим, что общие расходы "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке этим летом достигли 238,02 миллиона евро.

"МЮ" приобрел бразильского вингера Антони (95 млн евро), защитников Лисандро Мартинеса (57,37 млн евро) и Тирелла Маласию (15 млн евро), а также хавбека Каземиро (70,65 млн евро). Переход полузащитника Кристиана Эриксена произошел на правах свободного агента.

После четырех сыгранных туров в АПЛ в активе "Манчестер Юнайтед" 6 набранных очков. Команда Эрика тен Хага занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

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