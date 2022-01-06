Бенитес отметил, что Миколенко отлично подходит под стиль футбола "Эвертона".

Главный тренер английского "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал, какие требования у него к новичку клуба - украинскому защитнику Виталию Миколенко.

В интервью клубной пресс-службе испанский специалист сказал, что новички "ирисок" Виталий Миколенко и Нейтан Паттерсон идеально подходят для агрессивного и высокоинтенсивного стиля, который он хочет реализовать в "Эвертоне".

Бенитес просит подождать фанатов и критиков положительных результатов, пока перестройка в пользу атакующего футбола с новыми приобретениями даст первые плоды.

"Если вы проанализируете все мои команды, то все они играют в агрессивный футбол. Они идут только вперед и постоянно находятся в прессинге, пытаются вернуть мяч на чужой половине поля, создают моменты и забивают голы.

Читайте такжеБенфика отстранила нападающего сборной Украины Яремчука от тренировок: названа причинаИ в то же время я хочу соблюдать баланс. Сохранение баланса между защитой и атакой - ключ к успеху. Это ключ не только к победам в матчах, но и трофеям. Это тот стиль, который я хочу привить игрокам.

Покупая этих двух молодых игроков [Миколенко и Паттерсон] с огромной энергией, я знал, что они могут идти вперед и атаковать, а это ключ к будущему клуба", - сказал Бенитес для официального сайта "Эвертона".

Напомним, что Миколенко подписал с мерсисайдцами контракт, который действует до лета 2026 года. Украинец будет выступать в "Эвертоне" под игровым номером 19.

Виталий сможет дебютировать за "ирисок" 8 января в матче 1/32 Кубка Англии против "Халл Сити". Ранее сообщалось, что Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, но инсайдер затем опроверг эту информацию и назвал цифру вдвое меньшую.

Виталий Миколенко: карьера