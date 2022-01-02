Защитник сборной Украины подписал контракт на 4,5 года с "ирисками".

1 января английский "Эвертон" официально объявил, что украинец Виталий Миколенко стал их футболистом.

Экс-игрок "Динамо" подписал с мерсисайдцами контракт, который действует до лета 2026 года.

По данным британского журналиста-инсайдера Майка Парри, 22-летний Миколенко будет зарабатывать в "Эвертоне" 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что составляет 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).

Итак, за 4,5 года контракта Виталий заработает около 33 млн евро.

"Никто даже не знает, хорошо ли он заиграет. Мир сошел с ума", - подвел итоги инсайдер в своем Twitter, где у него 125 000 подписчиков.

Отметим, что Миколенко будет выступать в "Эвертоне" под игровым номером 19.

Ранее сообщалось, что Виталий мог оказаться в другом клубе АПЛ.

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