Бриан Приске сдержал обещание, которое дал игрокам.

Главный тренер "Антверпена" Бриан Приске пришел голым на пресс-конференцию после того, как его команда вышла в групповой этап Лиги Европы, одолев "Омонию" по пенальти.

Перед матчем Приске пообещал своим подопечным, что появится на пресс-конференции без одежды, если команда пробьется в групповую стадию ЛЕ.

"Антверпен" ликвидировал отставание в два мяча, которое было зафиксировано после первого матча, а затем победил в серии пенальти.

Приске выполнил свое обещание - он пришел на пресс-конференцию, обмотавшись полотенцем вокруг бедер.

Фото были опубликованы в Twitter-аккаунте "Антверпена".

44-летний датчанин Приске возглавляет "Антверпен" с этого года.

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Автор: Антон Дударь