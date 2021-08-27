Бриан Приске вывел Антверпен в групповой этап ЛЕ / фото twitter.com/official_rafc
Главный тренер "Антверпена" Бриан Приске пришел голым на пресс-конференцию после того, как его команда вышла в групповой этап Лиги Европы, одолев "Омонию" по пенальти.
Перед матчем Приске пообещал своим подопечным, что появится на пресс-конференции без одежды, если команда пробьется в групповую стадию ЛЕ.
"Антверпен" ликвидировал отставание в два мяча, которое было зафиксировано после первого матча, а затем победил в серии пенальти.
Приске выполнил свое обещание - он пришел на пресс-конференцию, обмотавшись полотенцем вокруг бедер.
Фото были опубликованы в Twitter-аккаунте "Антверпена".
фото twitter.com/official_rafc
фото twitter.com/official_rafc
44-летний датчанин Приске возглавляет "Антверпен" с этого года.