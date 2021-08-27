Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа (фото)

Впервые за 14 лет ни одна украинская команда не сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2021-2022. По итогам жеребьевки 32 команды были разбиты на восемь групп. Это первый случай за 14 лет, когда на групповом этапе турнира не будет участвовать ни одна украинская команда. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы Группа A: "Лион" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта" Прага (Чехия), "Брондбю" (Дания) Группа B: "Монако" (Франция), ПСВ (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания), "Штурм Грац" (Австрия) Группа C: "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия), "Спартак" Москва (Россия), "Легия" (Польша) Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Антверпен" (Бельгия) Группа E: "Лацио" (Италия), "Локомотив" Москва (Россия), "Олимпик Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Турция) Группа F: "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюланд" (Дания) Группа G: "Байер" (Германия), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия) Группа H: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), "Рапид" (Австрия) Лига Европы 2021-2022: что нужно знать С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе сыграют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Старт группового этапа намечен на 16 сентября, а продлится он до 9 декабря. Финал пройдет в городе "Севилья" на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter