Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча в Киеве.

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от победы над "Динамо" в Лиге чемпионов.

Слова 34-летнего наставника приводит официальный сайт "Динамо".

- Что вы подумали в первом тайме в момент, когда после ошибки Нойера мяч попал в штангу?

- А что я мог подумать? Я увидел, что мяч почти попал в ворота. Очень опасно так играть.

- Насколько сложно вам было играть в таких погодных условиях, к тому же на поле соперника?

- Играть в футбол в такую снежную погоду тяжело. Поначалу нам недоставало уверенности. Кроме того, матч в гостях, при чужих болельщиках, с большими кадровыми проблемами - это была непростая игра для нас.

- Почему ваш защитный блок позволял "Динамо" раз за разом атаковать?

- Мне тоже это интересно. Нам было сложно войти в матч. Виктор Цыганков - отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры. Нам нужно было лучше играть с мячом, не опускаться так низко. Оба вингера "Динамо" сыграли хорошо, у киевлян было достаточно шансов. Мы также могли бы выиграть со счетом 3:0, но не создали достаточно моментов для этого, - сказал Нагельсманн.

Напомним, что Цыганков отдал голевую передачу на Дениса Гармаша, который забил первый гол "Динамо" в этой ЛЧ, отправив мяч между ног Мануэлю Нойеру.

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"Динамо" - "Бавария": итоги матча

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1. Киевляне досрочно заняли 4-е место и весной будут без еврокубков.

"Динамо" в седьмой раз проиграло "Баварии" в 12 матчах друг против друга при четырех победах.

В заключительном 6-м туре ЛЧ "Динамо" 8 декабря будет играть в гостях против "Бенфики".

Автор: Артем Будрин